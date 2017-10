Honor slaví tři roky v Česku a vzpomíná na všechny důležité modely [infografika]

Čínský Honor působí v Česku už tři roky. Za tuto dobu si podznačka Huawei získala mnoho příznivců zejména díky kvalitně zpracovaným smartphonům prodávaným obvykle o 20 % levněji než konkurenční modely s podobnou výbavou. Během tří let na našem trhu představila značka čtrnáct telefonů, jeden telefonující tablet (Honor X2) a jeden chytrý náramek (Honor Band 3).

Pokud na značku máme zavzpomínat my v redakci, několik modelů se nám opravdu vrylo do paměti, a to v pozitivním světle. Honor 6 Plus byl jeden z prvních mobilů s duálním fotoaparátem. Honor 7 se vyprofiloval jako kovový bestseller se čtečkou otisků, jeho následovník Honor 8 zase jako nadčasový model s krásným skleněným designem, který později následovaly i ostatní značky. A letošní Honor 9 už se nemusí bát ani srovnání po stránce výkonu.

Párkrát jsme Honor také kritizovali, a to kvůli jeho rozdílné cenové politice na západoevropských trzích a ve východní Evropě. Modely pro „západ“ byly obvykle ještě o 10 % levnější, protože tamější zákazníci nejsou tak citliví na pro nás tak magický poměr ceny a výkonu, zajímá je spíše značka. Po posledním zlevnění se ale cenovky srovnaly, takže Honor u nás slaví třetí narozeniny na pozitivní vlně. Připomeňme si jeho nejdůležitější modely v infografice.