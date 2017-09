Hotovo. Google kupuje půlku HTC. To však stále bude vyrábět vlastní mobily

Je to trochu zvláštní dohoda. Nejde o typickou akvizici celé firmy, Google si od HTC koupí 2 000 zaměstnanců (cca polovina z celkových 4 000) a přístup (nikoliv exkluzivní) k intelektuálnímu vlastnictví. Transakce má být dokončená začátkem roku 2018 a Google zaplatí 1,1 miliardy dolarů.

Google kupuje divizi „Powered by HTC“, vývojový tým, který tak jako tak už roky pracuje na smartphonech Google Pixel. Pro mnohé zaměstnance se změní jen logo na vizitce a dál budou dělat svoji práci ve stejných budovách. Takže proč Google platí takový „ranec“? Od Googlu je to znamení, že jde do hardwaru naplno, chce mít produkci pixelů plně pod kontrolou a posunout integraci softwaru a hardwaru na vyšší úroveň.

Na jednu stranu to dává obrovský smysl, jen se podívejte, jak skvěle to funguje u Applu, který má plně pod kontrolou celý ekosystém iOS i výrobu iPhonů. Na druhou stranu to příliš smysl nedává, protože platforma Android vždycky byla otevřená – Google dodává Android, řada firem vyrábí telefony. Co se stane teď, když bude telefony dělat přímo Google? Podobné obavy tu byly už s příchodem Nexusů, později Pixelů a koupí Motoroly a je jen logické, že se objevují znovu.

A osud HTC? Podle očekávání bude dál pracovat na Vive, platformě pro virtuální realitu. Kupodivu však bude nadále vyvíjet smartphony pod značkou HTC, a to včetně špičkově vybavených vlajkových modelů.

Jde tedy o vyvrcholení dlouholeté spolupráce Googlu a HTC. Vždyť první smartphone s Androidem – u nás nabízený pod jménem T-Mobile G1 – vyrobili právě Taiwanci. Jaká bude budoucnost spolupráce obou firem? Jedna věc jsou představy a na jejich základě poskládané smlouvy, ale realita a výsledné produkty jsou věc jiná. S Motorolou to před lety příliš dobře nedopadlo, doufejme, že to s HTC bude výrazně lepší.

Co umí umělá inteligence v loňských Pixelech:

