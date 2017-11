Hra The Elder Scrolls: Legends dostává nové rozšíření Return to Clockwork City

Prosadit se ve světě karetních her, když je tady populární Hearhstone, to už chce hodně práce. Vydavatel hry The Elder Scrolls: Legends tomu však jde naproti zejména v počtu pravidelných aktualizací, a jedna z posledních přináší navíc i rozšíření Return to Clockwork City. Nová sada karet však nebude zadarmo...

Celé rozšíření vyjde na 550 Kč, za které dostanete tři akty a exkluzivní verzi karty Laaneth s alternativní ilustrací. Jednotlivé akty si můžete zakoupit i samostatně za 210 Kč nebo za herní zlaťáky, které dostáváte za splněné úkoly. Každý akt vás však vyjde na rovnou tisícovku, celkem tedy budete potřebovat 3 000 zlatých.

Rozšíření přinese celkem 58 nových karet, 35 příběhových musí a bonus pro ty, kteří dokončí kampaň na obtížnost Master - alternativní ilustraci karty Swims-at-Night. Mezi další změny patří úpravy výskytu karet určitých druhů v Aréně nebo také to, že nestvůry mohou mít nově dva typy. Např. Skeletal Dragon je nově veden jako „drak“ i jako „kostlivec“. Hru The Elder Scrolls: Legends stahujte zdarma na Google Play a na AppStoru.

Karetní hra The Elder Scrolls na prvním přehledovém videu:

Zdroj Bethesda