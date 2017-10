Huawei dnes představí novou vlajkovou loď. Nebo hned několik. Sledujte s námi

Pro Huawei je dnes velmi důležitý den. Jako světová smartphonová trojka zatím dosud nemá vlajkový model pro nadcházející předvánoční sezónu. Největší konkurenti Apple a Samsung už svá želízka v ohni představili, Huawei ve sloganu tvrdí, že na jeho Mate 10 se vyplatí počkat.

Čekání skončí dnes ve 14 hodin, kdy začne tisková konference v německém Mnichově. Na ní se očekává uvedení nejméně dvou nových top zařízení rodiny Mate 10. Celkově může být odvozených modelů více, ale premiéra se nejspíš jako v minulosti bude soustředit na ty nejlépe vybavené.

Dočkat bychom se měli modelů Mate 10 a Mate 10 Pro, resp. luxusní varianty Porsche Design. Podobně to Huawei udělalo i na loňské premiéře, která taktéž probíhala v bavorské metropoli. Do rodiny by měl patřit ještě odlehčený model Mate 10 Lite. Sledujte s námi tiskovou konferenci v tomto článku a těšte se na živé fotografie a video s prvními dojmy.

Tisková konference začíná 16. října 2017 ve 14 hodin: