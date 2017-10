Huawei vyvíjí skládací mobil s ohebným displejem. Hotový má být už příští rok

CEO Huawei Richard Yu v rozhovoru pro CNET řekl, že firma má fungující prototyp skládacího mobilu a hotový by mohl být už v roce 2018. Do té doby je nutné zapracovat na konstrukci i technologii ohebného displeje. „Teď máme dva displeje s mezírkou mezi nimi, což není dobré, musíme se jí zbavit,“ řekl Yu patrně v narážce na konkurenční ZTE, které v minulém týdnu představilo mobil se dvěma displeji. Lze je vyklopit do jedné plochy, ta je však přerušená masivní mezerou.

Zní to jako detail, ale pro konstrukci telefonu je fundamentální. Problém řeší Samsung, Lenovo a další, ale uspokojivě jej nevyřešil ještě nikdo. Povede se to právě Huawei? Firma hýří ambicemi a má velmi silný vývoj, vždyť podle World Intellectual Property Organization je za minulý rok na druhém místě celosvětového žebříčku s 3 692 patenty.

Yu také řekl, že nepochybuje o tom, že se Huawei stane největším výrobcem mobilů na světě: „Rozhodně předběhneme Apple i Samsung. To je náš osud. Nejsem možná skromný, ale nikdo nás nezastaví.“ Pomoct v tom má také razantnější útok na americký trh, který Yu pro příští rok naznačil. V severní Americe Huawei za letošní rok neprodala ani milión telefonů.

Vývoj skládacích mobilů jsme rekapitulovali v Týdnu mobilně: