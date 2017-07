Huawei začal prodávat trojici levných tabletů. Jsou celé z kovu a cena začíná už na 2 500 Kč

Huawei osvěžil letošní tabletové portfolio o trojici modelů MediaPad T3 7.0, T3 8.0 a T3 10.0. Řada T byla u Huawei vždy tou nižší modelovou řadou (vlajkové tablety patří do řady M), ale to neznamená, že by ji výrobce odbyl jenom plasty. Také u letošních MediaPadů T3 se dostalo na kov.

Huawei MediaPad T3 7.0

MediaPad T3 7.0 je základní sedmipalcový tablet s IPS displejem o poměrně hrubém rozlišení 1 024 × 600 bodů. O výpočetní výkon se stará procesor MediaTek MT8127 doprovázený 1 GB paměti RAM a 16GB vnitřním úložištěm. To je v současné době nejnižší akceptovatelné minimum.

Dvojice 2Mpx fotoaparátů (jeden vpředu, jeden vzadu) má pouze fixní ostření. Vestavěná baterie disponuje kapacitou 3 100 mAh. Překvapí duální Wi-Fi (2,4 a 5 GHz), což je zároveň jediná hlavní konektivita tabletu – slot na SIM kartu chybí. Zařízení běží na starším Androidu 6.0 Marshmallow, v pase měří 8,6 mm a váží 250 gramů. V prodeji je za 2 590 Kč.

Huawei MediaPad T3 8.0

MediaPad T3 8.0 má větší osmipalcovou úhlopříčku IPS displeje s rozlišením 1 280 × 800 bodů. O něco lepší je také výkon, který reprezentuje procesor Qualcomm Snapdragon 425, 2 GB RAM a 16GB vnitřní úložiště. Fotoaparáty mají rozlišení 5 (zadní) a 2 Mpx (přední), ale opět ani jeden z nich automaticky neostří.

Hlavní konektivitou je opět duální Wi-Fi (2,4 a 5 GHz), na slot pro datovou SIM kartu operátora se nedostalo. Baterie má mnohem štědřejší kapacitu 4 800 mAh. Chválíme použití novějšího Androidu 7.0 Nougat s aktuální verzí nadstavby EMUI 5.1. Tablet váží 350 gramů, v pase měří 8 mm, má převážně kovovou konstrukci a představuje rozumnou volbu v nižší střední tabletové třídě za 3 790 Kč.

Huawei MediaPad T3 10.0

Desetipalcový MediaPad T3 10.0 zařadil do nabídky na českém trhu zatím jen operátor T-Mobile a aby k němu mohl nabídnout svoje mobilní datové služby, jedná se tentokrát o verzi s LTE modulem. Až na fyzické rozměry a hmotnost 460 gramů má jinak tablet stejné parametry s osmipalcovou verzí a překvapivě stejná je i kapacita baterie 4 800 mAh. T-Mobile nabízí zařízení i samostatně bez tarifu za 6 499 Kč.