I kouzelníci inovují, tenhle si vzal na pomoc iPad. Odhalíte jeho triky?

Německý iluzionista Simon Pierro vzdal hold Cardinimu a jeho někdejším kouzlům přidal iPad. Celá show se tím ozvláštní. Když se ale zamyslíte, iPad mu vlastně celou záležitost usnadňuje. Vždyť je to obří přepážka, za kterou si může schovat všechny potřebné rekvizity a pohodlně (na kouzelnické poměry) je vytahovat. Zadní stranu iPadu jsme neviděli ani jednou a rozhodně to není náhoda.

V iPadu neběží aplikace, ale video, se kterým se Pierro snaží co nejlépe synchronizovat. Občas ale vidíte, že to trochu vázne, karta odlétne později, než by měla apod. Ale nehledejme detaily, show rozhodně stojí za podívání.