I krávy mají nositelnosti. Jsou velké jako PET lahev a nosí se v žaludku

Zařízení monitorující funkce organismu už nejsou výsadou sportovců. Postupně si jejich výhod začínají všímat také farmáři, kteří pomocí senzorů implementovaných do těl zvířat monitorují stáda. V Evropě se výrobou podobných zařízení zabývá například rakouský startup SmaXtec.

Senzory však u dobytka nesledují uběhnuté kilometry, ani spálené kalorie jako u fitness náramků, ale pomáhají kontrolovat zdravotní stav zvířete. SmaXtec farmářům nabízí senzor o velikosti malé PET lahve, který se umístí do prvního kravského žaludku, odkud odesílá potřebná data. Může jít o tělesnou teplotu, pH žaludku, informace o pohybu nebo stravě. Po umístění do žaludku už je zařízení v podstatě bezúdržbové, baterie v něm vydrží čtyři roky – tedy dost dlouho na pokrytí produktivního věku krávy.

Data ze senzoru putují do cloudu. Farmář může data analyzovat, optimalizovat péči, ale také včas rozpozná zdravotní problémy. Systém lze propojit s mobilním telefonem, upozornění se tak k farmáři dostane okamžitě.

Senzory ale neslouží pouze k prevenci vážných onemocnění. Díky podobným systémům může dojít ke snížení počtu veterinárních prohlídek, které zvířata stresují. Zároveň dokáže senzor s 95% přesností určit datum porodu telat, čímž mohou farmáři těhotenství lépe plánovat a zvýšit tak produkci mléka.

„Zařízení vás donutí zvíře zkontrolovat dříve, než byste to sami od sebe udělali. Pokud léčbu začnete včas, minimalizujete tím ztráty,“ říká pro Bloomberg zástupkyně SmaXtecu Helen Hollingsworthová.

Počáteční investice do těchto zařízení je pro majitele stád poměrně velká. Zprovoznění základních systémů stojí kolem 600 dolarů (téměř 15 tisíc korun), cena za senzor implementovaný do žaludku krávy se pohybuje od 75 do 400 dolarů za kus, záleží na typu. Provozovatel si pak účtuje ještě měsíční poplatek v částce asi 250 korun za zvíře.

Ačkoliv podobné zařízení využívá už přibližně 350 farem a 15 tisíc krav po celém světě, podle rakouské firmy je trh stále obrovský. Společnost chce mířit především na velkochovatele v Číně a Spojených státech, kde nejsou výjimkou tisícihlavá stáda. Celý trh má pak podle předpokladů objem přibližně 90 milionů kusů dobytka.