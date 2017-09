IKEA Place na iOS 11: virtuální katalog s nábytkem přímo u vás v obýváku

Jednou z prvních mainstreamových aplikací využívající režim rozšířené reality ARkit je titul IKEA Place. Jedná se o aplikaci, v rámci které si můžete virtuální katalog nábytku stejnojmenného výrobce zobrazit přímo u vás v obývacím pokoji. Aplikace vám pomůže představit si, jak by daný kus nábytku vypadal u vás doma, tj. zda se do okolního prostoru hodí a také, zda se do vyměřeného prostoru vůbec vejde.

Použití aplikace je jednoduché, namíříte iPhonem na podlahu, na které si následně můžete zobrazit produkty z aktuálního katalogu IKEA. V současné době se jedná o stoly, gauče, postele a židle. U objektů, které si „přetáhnete“ do vašeho obýváku můžete zjistit jejich přesné rozměry, popř. je v prostoru přesouvat a různě otáčet. Aplikaci IKEA Place si můžete bezplatně stáhnout na AppStoru, podmínkou jejího spuštění je iOS 11 a minimálně iPhone 6S, popř. novější generace.

Krátké představení aplikace IKEA Place:

Zdroj IKEA