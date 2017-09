iPhone 8 a 8 Plus jsou podle DxOMark nejlepší fotomobily současnosti

DxO Mark je uznávaná autorita pro hodnocení fotoaparátů a v posledních letech také fotomobilů. Pochopitelně ani jim neunikly nové iPhony 8 a 8 Plus a hned je tu změna na samotném vrcholu žebříčku.

Doposud se o trůn dělily Google Pixel a HTC U11 s 90 body. Teď je iPhone 8 překonal s výsledkem 92 bodů a model Plus dokonce s rekordními 94 body.

Podle testerů telefony udělaly od loňské generace jasný krok vpřed a ještě vylepšily HDR snímky a volbu expozice. Za dobrých světelných podmínek excelují špičkovými detaily a věrnými barvami. DxOMark rovněž chválí kvalitu fotek za horšího světla, kde mají fotky stále dostatek detailů. To samé platí prakticky i u videa, kde své kvality ukazuje také optická stabilizace. Celkově si iPhone 8 vysloužil 92 bodů (93 za fotky, 90 za video), čímž dosavadní konkurenty překonává. Stran natáčení videa však stále o bod zaostává za Google Pixelem.



iPhony mají v testech DxO Mark aktuálně nejvyšší skóre.

iPhone 8 Plus přidává do hry druhý objektiv, optický zoom a vylepšený portrétní mód. Testoval se zoom i bokeh efekt a výsledek předčil očekávání. Celkově si iPhone 8 Plus vysloužil rekordních 94 bodů (96 za fotky, 89 za video) a stal se tak králem všech fotomobilů. Uvidíme, jak odpoví Google s druhou generací Pixelů.

Takhle Apple představil iPhone 8: