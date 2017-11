Základní „Osmičku“ už jsme vám představili, dnes se podíváme na iPhone 8 Plus. Na rozdíl od loňské generace se větší model prodává lépe než ten menší. Čím se o to zasloužil? Může za to těch pár rozdílů ve výbavě, nebo jde jen o psychologii a cenovou politiku Applu?

Apple iPhone 8 Plus 64GB katalog | info rozměry a hmotnost: 158 × 78 × 7,5 mm, 202 g

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (600|75 Mb/s)

konektivita: Lightning, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 3 072 MB, baterie: 2 675 mAh

procesor: Apple A11 Bionic (6× Monsoon + Mistral, 10nm)

operační systém: Apple iOS 11

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 72 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až