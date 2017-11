Jak se zbavit závislosti na smartphonu? Vypněte barvy, přepněte displej na černobílou

Přijde vám, že jste závislí na smartphonu? Kontrolujete displej i několikrát za hodinu a chcete se toho zlozvyku zbavit? Editor magazínu The Atlantic James Hamblin tvrdí, že stačí přepnout uživatelské prostředí do stupňů šedé. Říká, že jasné barvy přitahují naši pozornost a vytváří závislost.

„Lidé si myslí, že je můj telefon rozbitý, ale já to tak mám schválně. Instagram je dost hnusnej, připadáte si, jako by celý váš život byl šedý,“ říká James.

…takže i autor teorie přiznává, že postup není bezbolestný. Ale o to patrně jde – zprotivit si telefon, udělat z něj trochu nudnější, méně zajímavé místo. Jak na věc? Na iPhonu je to celkem jednoduché a návod najdete ve videu.:

Na Androidu to jde také, ale vinou jeho rozmanitosti můžete v některých verzích bloudit, některé vám změnu vůbec nedovolí. Základem je přepnout Android do vývojářského režimu, použijte Google, abyste zjistili, jestli, případně jak to udělat právě na vašem telefonu. Zbytek na Facebooku vysvětluje exkolega Pavel Nygrýn:

A závěrem nejdůležitější otázka. Jdete do toho? Přepnete svůj mobilní život na šedou?