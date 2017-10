Jak skrýt číslo, aby vás volaný nepoznal

Věděli jste, že můžete volat anonymně? Tedy tak, že se na displeji volaného nezobrazí vaše jméno, případně číslo? Služba se jmenuje CLIR, identifikace volajícího.

Je to vlastně docela jednoduché. Než vytočíte číslo, vložíte před něj kód #31#. Kód dokonce můžete uložit přímo ke kontaktu, takže danému číslu budete vždy volat jako anonym.

No a jestli chcete vždy a všem volat anonymně, pak stačí zeleným sluchátkem odeslat kód *31#. Službu znovu aktivujete kódem #31#. A jestli si nechcete pamatovat kódy, pak se podívejte do nastavení. Moje verze Androidu to má pod položkou Volat, Další nastavení a ID volajícího.