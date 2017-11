Kdyby jedna továrna na iPhony byla město, bylo by 4. nejlidnatější v ČR

Poptávka po iPhonu X je velká, Apple nestíhá vyrábět, a tak se do akce dostávají ne úplně čisté praktiky. Foxconn objevil obří zdroj pracovní síly ve studentech středních škol. Problém je, že šest studentů z města Čeng-čou řeklo americkým Financial Times, že „tříměsíční praxe“ ve výrobě iPhonů je podmínkou dokončení studia. Přitom s ním nemá nic společného. Přímým porušením zákona pak jsou přesčasy, ke kterým mají být student nucení.

Apple a Foxconn uvedli, že podnikli kroky k odstranění přesčasů a že studenti pracují dobrovolně. Škola se odmítla vyjádřit.

Zajímavý je i pohled na počet zaměstnanců. Továrna v Čeng-čou zaměstnává cca 100 tisíc lidí, ale v podobné špičce, jakou způsobil předvánoční shon kolem iPhonu X, počet zaměstnanců šplhá až ke 300 tisícům. Jen pro představu – kdyby to bylo české město, bylo by 4. největší po Praze, Brnu a Ostravě, před Plzní a dalšími (viz. wiki). A to je jen jedna z mnoha továren, ve kterých se iPhony vyrábí...

