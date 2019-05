Kdyby se vám problémy nezdály dost vážné... Bez ARM si Huawei nevyrobí ani vlastní procesory

Je to jako domino. V pondělí se ozval Google, že pro telefony Huawei nemůže dodávat Android. Už to samo o sobě by jiné výrobce smartphonů položilo. Pak se přidali američtí výrobci čipů a v Huawei se mohli uklidňovat, že si vyrábí vlastní procesory Kirin a ty americké „nějak“ nahradí. Ale pak BBC přinesla zprávu, že s Huawei s okamžitou platností přerušuje kontakty britsko-japonská firma ARM.

Důvod? ARM se podle BBC domnívá, že z historických důvodů sám staví na amerických technologiích, čili se zákaz Trumpovy administrativy přeneseně týká i jeho. ARM totiž vznikl v roce 1990 jako společný byznys britské společnosti Acorn Computers a amerického Applu a VLSI Technologies pod názvem Advanced RISC Machines Ltd. Teprve po vstupu na burzu v roce 1998 došlo k přejmenování na současný ARM Holdings.

ARM je základ dnešních smartphonů. V oblasti smartphonových čipsetů sice vládne zajímavá konkurence, vlastní si vyrábí Apple, Samsung, právě Huawei a zkouší to i Xiaomi, zbytek obslouží Qualcomm a MediaTek. Ale všechny tyto procesory mají společný základ v architektuře, kterou dodává ARM. Právě díky tomu jsou všechny Androidy kompatibilní a běží na nich stejné aplikace (i když do jisté míry zjednodušuji).

Jestli jsme se ještě začátkem týdne mohli bavit o tom, jak Huawei zkusí ve smartphonech prosadit svůj alternativní operační systém, dnes už si nedokážu představit, jak by firma mohla udržet výrobu smartphonů. Technologické východisko tedy padá, nezbývá než čekat, zda se domluví politici.

Zdroj: BBC