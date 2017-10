Konec nekonečným krevním vzorkům. První glukometr s bezkontaktním měřením jde mezi diabetiky

Píchnout do prstu, vytlačit kapku krve, setřít, vytlačit druhou, nabrat ji do glukokometru, odečíst hodnotu, spočítat a aplikovat inzulín. To je nekončící rutina, která obtěžuje život diabetiků. I ty největší technologické společnosti světa se snaží měření hladiny cukru v krvi zpříjemnit. Google zkoumá možnost měřit chytrými kontaktními čočkami, Apple chce dostat technologii do hodinek Apple Watch a snaží se i Samsung.

Na problému však pracují i firmy, které nejsou tolik známé. Americká Food and Drug Administration právě schválila první systém na kontinuální měření hladiny cukru v krvi, který nevyžaduje krevní vzorky několikrát za den. Jmenuje se Abbott FreeStyle Libre a funguje na principu zavedení tenoučkého drátu pod kůži a následného odečítání hodnot bezdrátovou čtečkou.

Zní to až příliš dokonale? Vězte, že není:

Systém je zatím schválený pouze pro dospělé.

Pouze na lékařský předpis.

Drátek pod kůží vydrží jen 10 dní, pak je nutné jej vyměnit.

Na povrchu kůže je připevněný rozměrný senzor.

Ale pokrok pro životní komfort diabetiků to je. A vývoj pochopitelně nekončí. Testují se systémy, které vyžadují výměnu drobného podkožního implantátu jen jednou za dva měsíce. Pracuje se také na neinvazivních metodách, které však zatím nejsou příliš přesné. Dokáží je do každodenní praxe zavést právě technologičtí giganti zmínění v úvodu?

Jak vypadá aplikace senzoru na kůži: