Kovový Huawei Y6 Pro (2017) se v Evropě pomalu dostává do prodeje

Na evropských trzích se v tichosti začíná postupně prodávat levný smartphone od Huawei, který nese označení Y6 Pro (2017). Jedná se o model nižší třídy, který primárně vychází z loňského Y6 Pro. Smartphone nabídne výkonnější čipset, ovšem poměrně výrazně se šetřilo u nevyměnitelné baterie. Místo 4 000Ah akumulátoru je telefon osazen baterií o kapacitě „pouhých“ 3 020 mAh.

Novinka má rozměry 143 × 71 × 88, a pod hmotnost 145 gramů se nemalou měrou podepsala celokovová konstrukce. Smartphone je osazen 5" IPS displejem s HD rozlišením, výpočetní výkon dodává čtyřjádrový Snapdragon 425 o taktu 1,4 GHz. Paměťové dispozice zůstávají stejné s loňským modelem - 16 GB interní úložiště (rozšiřitelné microSD kartami) a 2GB RAM.

Krátké představení smartphonu Huawei Y6 Pro (2017):

Na zadní straně najdeme mimo primárního 13Mpix fotoaparátu i snímač otisků prstů, kamerka pro selfie je pětimegapixelová. Huawei Y6 Pro (2017) s Androidem Nougat a nadstavbou EMUI 5.1 se začne v první vlně prodávat ve Francii, Německu a Itálii. V následujících týdnech by se pak měla dostupnost telefonu rozšířit i do dalších zemí v Evropě. Smartphone bude nabízen v černé, zlaté a stříbrné, a to za 179 EUR, což dělá v přepočtu cca 4 600 Kč.