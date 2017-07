LG Q6 láká na design špičkové G6 za výrazně menší peníze

LG posouvá širokoúhlá Fullvision displej do nižších cenových pater. Dnes představený model LG Q6 zakládá novou řadu Q, bere inspiraci z vlajkového modelu G6, ale hardware je znatelně slabší a cenovka bude výrazně nižší. Telefon půjde do prodeje i v Česku, mělo by se tak stát během několika málo týdnů, cenu bychom měli znát v průběhu příštích dní.

Představeny byly tři varianty, které se liší pamětí. Do Česka však má přijít pouze prostřední verze:

LG Q6+: 4GB RAM / 64GB ROM

LG Q6: 3GB RAM / 32GB ROM

LG Q6α: 2GB RAM / 16GB ROM

Displej má úhlopříčku 5,5", zabírá však značnou část čelní plochy, takže telefon je velký spíše jako 5" konkurence. Rozlišení klesá na 2 160 × 1 080 pixelů a zaoblené rohy zůstávají. Uvnitř tepe procesor Qualcomm Snapdragon 435, tedy typický zástupce střední třídy.

Vychytávky známé z G6 zůstávají: 100° čelní kamera, rozpoznávání tváře majitele nebo umělá inteligence Google Assistant. Naopak hlavní fotoaparát je pouze jednoduchý a má 13 MPx.

O českých cenách, barvách a dostupnosti vás budeme informovat, LG by mělo vydat tiskovou zprávu během úterý/středy.