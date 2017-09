LG V30 jde do prodeje na prvních trzích. Českou dostupnost a cenu zatím stále neznáme

LG oznámilo zahájení distribuce vlajkového smartphonu V30 představeného v rámci uplynulého veletrhu IFA 2017. Bohužel na rozdíl od Sony, které v Berlíně představilo také svoje top smartphony a pomalu je začíná v Evropě prodávat, pro LG jsou prioritou jiné trhy.

Nejdříve je to samozřejmě domovská Jižní Korea, kde má výrobce také velmi blízké vztahy s tamními operátory. Hned vzápětí přijde na řadu Severní Amerika. Evropa bude následovat až později, což může znamenat říjnové nebo i listopadové uvedení novinky. Pořád je to ale lepší než loni, kdy model LG V20 do Evropy vůbec nedorazil.

České zastoupení LG bude zajišťovat distribuci V30 pouze pro mobilní operátory. S nimi si také dohodne individuální cenu, která se tím pádem může lišit od ceny na volném trhu. Podle odhadů by se cena LG V30 měla pohybovat okolo 20 tisíc korun.