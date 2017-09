Mi Mix 2 zaujal, za 3 dny se prodalo 7 miliónů. Už se může srovnávat s Applem?

Xiaomi za tři dny prodalo více než 7 milionů v pondělí představeného špičkového modelu Mi Mix 2. Za týden to bude cca 10 miliónů. Je to hodně? Je to málo?

Pojďme srovnávat s Applem, který se tradičně chlubí prodeji nových iPhonů za první víkend. Tradici Apple přerušil až loni, kdy se poprvé nepochlubil, což znamená jedinou věc – pokles. Rekordní tedy byl iPhone 6s/6s Plus u kterého Apple nahlásil 13 miliónů prodaných kusů za víkend.



Mi Mix 2 jsme vám ukázali i na živých fotkách (další najdete v galerii).

Tedy zpět k otázkám z úvodu. Je 7 miliónů za první 3 dny hodně nebo málo? Na historické rekordy to ještě není, ale na Xiaomi, světovou pětku v žebříčku prodejnosti, je to velmi působivé číslo. Zákulisní informace dokonce říkají, že zájem překvapil i Xiaomi samotné a že ze začátku bude problém s včasnými dodávkami.

Jak vznikal design Xiaomi Mi Mix 2: