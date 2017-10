Mobilní Účtenkovka je jedna velká bída. OCR skenování téměř nefunguje

Skenování mobilem. Měl to být skvělý způsob jak rychle a jednoduše naskenovat účtenku do nově spuštěné kontroverzní loterie Účtenkovka. Již začátkem října jsme byli překvapeni z toho, že tato klíčová funkce mobilní aplikace v praxi vůbec nefunguje. A světe div se, Ministerstvo financí stojící za touto novou loterií s tím ani po deseti dnech nic neudělalo. Aplikace tak na platformách Android a iOS (právem) sbírá velmi nelichotivé recenze. Jednoduše řečeno, není k ničemu...

Pokud se chcete do Účtenkovky zapojit, po sáhodlouhé registraci vás nejspíše odradí nesmyslné zadávání šesti různých údajů, v nichž nesmíte udělat překlep. Jako pomocná berlička se tak nabízí skenování mobilní aplikací, to ovšem funguje velmi špatně. Načtené hodnoty jsou často nesmyslné, takže musíte jednotlivé položky stejně projít a ručně je opravit.

Vydavatelem aplikace je Wincor Nixdorf, který má na provozování Účtenkovky uzavřenou smlouvu s ministerstvem na jeden rok. O „zfušované“ aplikaci zřejmě nejlépe vypovídají recenze na aplikačních portálech. Lidem mimo nepoužitelného skenování vadí to, že se po několika dnech (ano, tak dlouho trvá „ověření“ účtenky) se přes aplikaci dozvědí, že jejich účtenka nebyla registrována. A to i tehdy, pokud byla zadána úplně správně. Nezaregistrované účtenky se vám navíc budou v profilu kupit, protože je nejde nijak smazat.

Jak na Účtenkovku s mobilem? (instruktážní video Ministerstva financí):

Někomu se při zadávání překrývají dvě klávesnice, ty se navíc v aplikaci mění doslova v každém řádku. Přitom by se stačilo tak málo, a je po starostech. Vědí na ministerstvu např. o QR kódech, jejichž skenování z účtenek by všechny potřebné údaje „samo“ zaneslo do patřičných kolonek?

Jak jste na tom vy? Používáte Účtenkovku? Funguje vám skenování z mobilu? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.