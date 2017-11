Možná nemáte na Teslu, ale článek z battery packu teď může napájet váš mobil

Tesla je často označována za iPhone mezi automobily. Rozdíl je v tom, že telefon koupíte za jeden slušný český plat, zato na elektromobil už to chce šetřit. Ale jestli přece jen chcete produkt s kultovní značkou Tesla...

Tesla Powerbank je externí baterie tvarem připomínající nabíječku SuperCharger pro elektromobily. Díky integrovaným kabelům nabijete jak powerbanku samotnou (USB), iPhone (konektor Lightning), tak jakoukoliv drobnou elektroniku s microUSB. Modernější USB-C bohužel chybí. Kapacita 3 350mAh stačí na cca 2/3 nabití průměrného smartphonového akumulátoru, což už vás dokáže vytáhnout z energetické nouze.

Fandům aut značky Tesla se bude líbit fakt, že Powerbank ukládá energii do jediného článku 18650, ze kterých se skládá battery pack v Modelu S a X a vyrábí je Tesla Gigafactory.

Celé to trochu kazí cena 45 dolarů, tedy asi 1 200 Kč. Za takové peníze koupíte powerbanky s násobně vyšší kapacitou. Takže to berme jako potvrzení úvodu článku, tohle je záležitost pro fanoušky značky Tesla. A ještě jeden problém tu je: e-shop hlásí vyprodáno a neposílá do ČR.



Chcete něco ještě podobnějšího skutečným nabíječkám pro Tesly? Pak je tu stolní nabíječka Desktop Supercharger. Za stejných 45 dolarů, tentokrát bez akumulátoru.

Nebo máte vyšší ambice? Tesla Roadster je sporťák snů: