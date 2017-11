Nejprodávanějším smartphonem je iPhone 7. Samsung dostal do první pětky jen levný lowend

Apple se ve třetím kalendářním čtvrtletí udržel na druhém místě výrobců smartphonů podle počtu prodaných kusů a navíc si připisuje jedno prvenství. Jeho iPhone 7 se stal nejprodávanějším modelem na světě během měsíců července až září. A to i přesto, že se očekával příchod nových iPhonů, nebo právě proto, že iPhone 8 zase tolik inovací nepřinesl.

Apple podle kvartální analýzy společnosti Canalys ve sledovaném období distribuoval 13 milionů iPhonů 7. Velmi dobře se prodával také iPhone 6s (7,9 milionu kusů), jenž po příchodu „osmiček“ výrazněji zlevnil. Samsung má v první pětce jediný model, a to lowendový Galaxy J2 Prime, který se prodává na rozvíjejících se trzích. Do první pětky se dostaly ještě dva smartphony Oppo, kterým se prodejně dařilo zejména na domovském čínském trhu.

Z analýzy vyplývá ještě jeden zajímavý údaj. Ve druhé polovině září se začaly prodávat iPhony 8 a 8 Plus. Ani jednoho se neprodalo samostatně tolik, aby to stačilo na pořadí v první pětce. Dohromady to ale bylo za oba modely 11,8 milionu kusů, přičemž většího iPhonu 8 Plus bylo distribuováno 6,3 milionu. Je to tedy poprvé, kdy iPhone s větší úhlopříčkou displeje překonal svého kompaktnějšího sourozence.

