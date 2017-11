Největší mobilní MMORPG, Lineage 2: Revolution, už se dá hrát i v Evropě

Fanoušky mobilních MMORPG jistě potěší zpráva, že u Androidu dnes došlo ke zpřístupnění očekávaného hitu Lineage 2: Revolution. Hra sice byla dostupná již dříve, ovšem dnes se její brány otevřely i pro hráče z Evropy. K dispozici jsou samostatné evropské servery, a několik vylepšení vidíme i z pohledu uživatelského rozhraní, které vypadá velmi dobře i u telefonů s „protaženými“ displeji. Co od Lineage 2: Revolution očekávat?

Mobilní zpracování vychází z populárního titulu Lineage II pro desktopové Windows, který byl vydán v již v roce 2003. Hra byla od té doby populární zejména v Asii, v našich končinách ji můžeme vzdáleně přirovnat k mobilní adaptaci hry World of Warcraft, která zatím světlo světa nespatřila.

Hra je postavena na Unreal Enginu 4 a nabídne otevřený fantasy svět, v němž si vytvoříte vlastní postavu. Máte na výběr ze čtyř ras a ze tří povolání, váš hrdina následně plní úkoly, likviduje nepřátele a získává suroviny a loot ve formě zbroje, zbraní a další herních itemů. Nešvarem asijských her je auto-questing, tedy automatické plnění úkolů po stisknutí tlačítka, ten by však měl jít po absolvování několika úrovní deaktivovat. Druhým našvarem jsou mikrotransakce a s nimi spojené nákupy herních zlepšováků. Bet této „nutnosti“ by však tato hra nemohla být distribuována zdarma.

Lineage 2 Revolution dále nabídne sdružování do klanů a cechů, dalším lákadlem jsou masivní PvP souboje až 50 vs. 50 hráčů. V základu však dostanete minimální funkčnost, která se vám postupným „levelováním“ odemkne. Hru stahujte bezplatně na Google Play.

Stane se Linage 2: Revolution novým mobilním hitem?