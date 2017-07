Nejvíc prodatují Poláci a Britové. Češi jsou kvůli vysokým cenám na chvostu Evropy

Cenová politika datových služeb našich operátorů naučila zákazníky posouvat se od jedné Wi-Fi síti ke druhé a jejich datovou síť využívat jen sporadicky. Důkazem budiž jedna z nejnižších hodnot, co se týče objemu dat přenesených v českých mobilních sítích. O2, T-Mobile i Vodafone jsou na tom více méně stejně. Jak se říká jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.

Podle čísel analytiků ze společnosti Tefficient, kteří využili čísla jednotného digitálního trhu EU, proteklo loni v síti každého z tuzemských operátorů zhruba 30 tisíc terabytů (30 petabytů).

Mobile operators in 16 EU countries plus Switzerland & Norway - ranked after total mobile data traffic (prel.). By @tefficient.@DSMeu pic.twitter.com/WtQKVjRY8B