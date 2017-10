„Neomezeně“ ani u Googlu neznamená neomezeně. V roce 2021 Fotky sníží kvalitu pro Pixel 2

Google loni představil smartphony Pixel a zatraktivnil je neomezeným uploadem fotek a videí do služby Google Photos (Fotky). Vše v plné kvalitě, v plném rozlišení.

Letos Google představil Pixel 2 a o uploadu do Fotek padala stejná slova. Až Cnet v patě produktové stránky, že to pro nový model platí jen do konce roku 2020. S prvním lednem 2021...

Začnou fotky a videa v originální kvalitě ukusovat z volného prostoru, který má uživatel k dispozici. Uživatel přepne upload na „vysokou kvalitu“, což znamená kompresi fotek, snížení rozlišení na 16MPx, u videa na 1080p. Pak je kapacita úložiště i nadále neomezená. Stejnou možnost mají všechny Androidy.

Do roku 2021 uploadované materiály zůstanou v plné kvalitě i nadále, Google je nebude zpětně zmenšovat.

V praxi to patrně není zásadní problém. Odhaduji, že jen málo Pixelů bude používaných více než vytyčené tři roky. Ne snad, že by se porouchaly, spíše jejich majitelé do té doby pořídí novější model. Přesto tato drobnost stojí za zmínku – už i Google používá populární českou „reklamštinu“ a nenápadné poznámky pod čarou, které omezují platnost velkým písmem psaných hesel.

Pixel 2 a Google Fotky: