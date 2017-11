Niantic brzy představí hru v rozšířené realitě na motivy Harryho Pottera

Včera to byly ničím nepodložené spekulace, které nevypadaly moc realisticky, a dnes už je tu přímé potvrzení ze strany vývojáře. Společnost Niantic dnes na svém webu potvrdila, že vyvíjí další hru pro rozšířenou realitu, tentokrát na motivy Harryho Pottera. Hra bude mít název Harry Potter: Wizards Unite, a společnost na ní bude spolupracovat s Warner Bros. Interactive Entertainment a jejím nově založeným herním oddělením Portkey Games.

Niantic ve hře plánuje využít „svou platformu“ pro rozšířenou realitu, což neznamená nic jiného, než to, že do hry naimplementuje stávající databázi bodů zájmu po celém světě, které se přetransformují v herní objekty. Hráči se v nové hře naučí kouzla, budou prozkoumávat svět okolo sebe, bojovat proti legendárním příšerám a spolu s dalšími hráči ve skupině porážet silné nepřátele. Niantic však do hry slibuje přidat i úplně nové herní mechaniky.

Zatím to zní zajímavě, je tu však hned několik ale... Místo aby Niantic doladil jednu hru a přesunul se „v plné síle“ na další, vypadá to, že už nyní tříští svůj malý vývojářský tým hned mezi tři hry. Ještě letos se má na trh dostat vylepšená verze Ingress 2.0, o které jsme již delší dobu neslyšeli. Pak je tu Pokémon Go, který je na trhu už rok a půl, ovšem za poslední měsíc už byla dvakrát stažena nová aktualizace hry, protože přinesla změny, které znemožňovaly hraní.

I po roce a půl tak stále čekáme na na přidání dalších režimů a hlavně na to, kdy Pokémon Go konečně opustí stádium „napůl rozpracované“ betaverze. Bugy, neočekávané restarty, velká náročnost na baterii a mobilní data jsou ve hře na denním pořádku. Nyní přichází na řadu hra ze světa Harryho Pottera, a nezbývá nic jiného, než doufat, že si spolupráci studia WB ohlídají tak, aby Niantic 100% plnil veškeré stanovené termíny a funkční přídavky. Jinak se na trhu brzy objeví další polofunkční hra, která fanoušky brýlatého čaroděje spíše odradí...

Hra na motivy Harryho Pottera prakticky ukončí vývoj hry Maguss:

Zdroj Nianticlabs