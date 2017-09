Nová aktualizace Minecraftu „The Better Together“ přináší spoustu novinek

Kostičkový svět Minecraftu se dnes dočkal významné aktualizace od Microsoftu pod názvem „The Better Together“. Jedná se o vůbec největší aktualizaci hry od svého vzniku v roce 2009. Nový herní obsah je od dnešního dne k dispozici pro hráče mobilních i desktopových verzí.

Největší změnou je sjednocení Minecraftu na všech platformách. Při hraní můžete plynule přecházet z Windows 10 na mobilní telefon, příp. do virtuální reality. A stejné je to i s hledáním přátel, např. z mobilu se můžete připojit ke hře s vašimi přáteli (max 8 hráčů), kteří hrají na Windows 10, v brýlích Samsung Gear VR nebo na Xboxu. K dispozici jsou i komunitní servery pro velké množství hráčů.

Aktualizace Minecraft: The Better Together:

Seznam další změn je poměrně rozsáhlý, ve hře se objevují nová pravidla, explodující kostky, knihy s recepty, nové loading screeny, achievementy, atd. Všechny novinky a změny se můžete najít na webu Minecraftu.