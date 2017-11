Nový fenomén. iPhone X dal světu Animoji karaoke

To vezmete iPhone X, pustíte song, vyberete jednorožce, hovínko, kočičku, nebo další z 12 animoji, díváte se do Face ID kamery a zpíváte. Video pak vystavíte na internet. Hotovo, další Animoji Karaoke je na světě.

S tím, jak se první iPhony X rozbíhají mezi lidi, zasáhl internet nový fenomén. Lidé si začínají posílat namluvené vzkazy doplněné o animované hlavy, zpívají, zveřejňují vážně míněné projevy, kterým pestrobarevný jednorožec dodává úplně jiný nádech. Začíná to vypadat, že to nebude výkonnější procesor, lepší fotoaparát, nebo nová technologie zabezpečení. Až za 10 let budeme vzpomínat na iPhone X, v komentáři bude stát „první iPhone, který přinesl animované emoji.