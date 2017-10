O2 zahajuje předobjednávky iPhonu X

Pátek 3. listopadu je den, kdy začíná prodej iPhonu X v České republice, mobilní operátoři pochopitelně nechtějí zůstat pozadu a O2 se ozývá jako první. Nabídne všechny paměťové a barevné varianty, tedy vesmírně šedou a stříbrnou.

Předobjednávky startují už dnes na webu www.o2.cz/chci-iphone-x. Obvykle jde spíše o marketingovou aktivitu, ale vzhledem k tomu, že dodávky iPhone X mají být omezené, může jít o způsob, jak zvýšit šance, že se na vás vůbec dostane.

Ceny u O2

iPhone X 64 GB: 29 995 Kč

iPhone X 256 GB: 34 495 Kč

Částku je možné rozložit i do měsíčních splátek bez navýšení a s nulovou akontací. Kdo chce na koupi nového telefonu ušetřit několik tisíc, může donést svůj stávající iPhone do některé ze značkových prodejen. Specialisté O2 určí podle opotřebení jeho hodnotu a tu poté odečtou od ceny nového zařízení. Spolu se zařazením nových modelů značky Apple do nabídky O2 snížilo ceny předchozích modelů až o 4 000 Kč. Od půlky listopadu O2 například zařadí do nabídky model iPhone 6 32 GB za akční cenu 9 995 korun.