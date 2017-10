Obrněnému smartphonu Nomu S10 Pro nestačily tabulky. Chlubí se odolností IP69

Nomu je specialista na odolné telefony, na jaře jsme vyzkoušeli model S30 a příjemně nás překvapil. Teď je tu další. Jmenuje se Nomu S10 Pro a výrobce má potřebu nám sdělit, že je odolnější než ostatní odolné smartphony. Problém je, že označení IP69 v jeho podání není nic jiného než marketingový blábol.

Nechme teď stranou, že sám nemá jasno v tom, zda používat označení IP69, nebo IP68+. Nomu vysvětluje, že jeho novinka stanovila nový standard. Že zatímco konkurence garantuje vodotěsnost po 30 minut v hloubce 1,5 metru, tak Nomu S10 Pro zvládne 60 minut a 2 metry.

Opravdu je to takový rozdíl, že je potřeba přidávat další stupeň do stupnice? Copak by Samsung Galaxy Note 8 nevydržel dva metry a hodinu? Jistě že ano, jen se výrobce zaručil za o něco nižší hodnoty. Příklad z praxe: V roce 2013 Sony garantovalo vodotěsnost Xperie Z v metrové hloubce. My jsme ji vzali do 8 metrů hluboké potápěčské jámy a telefon to přežil bez náznaku problému.

Snaha Nomu o nový standard je absurdní také ze dvou následujících důvodů:

Stupeň krytí IP68 je definovaný takto: „Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.“ Tedy Nomu S10 Pro má stále IP68, jen s garancí lepších parametrů, než konkurence. Stupeň krytí IP69 už existuje a je definovaný jako „Chráněno proti tlakové vodě (WAP)“, což Nomu není. Tedy tvrzení, že S10 Pro splňuje IP69, je nejen nesmysl, ale také lež.

Hádám, že Nomu S10 Pro nebude špatný telefon, ale takováhle snaha o zviditelnění mu ubližuje. Na webu se výrobce chlubí standardem MIL-STD 810G, to je přece pěkná vizitka, tak proč vymýšlet nesmysly?

Jak Nomu obhajuje „svoje IP69“:

Nomu S10 Pro ve zkratce