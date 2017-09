Oficiálně: Platební služba Android Pay přijde do Česka na podzim

Už v létě na to ukazovaly indicie, teď to máme potvrzené z oficiálního zdroje. Android Pay přijde do Česka na podzim, na konferenci E15 Premium Retail roku 2017 to řekl produktový manažer společnosti Visa Josef Kunčar.

Podle Kunčara to bude pro Český trh další inovační krok, který jej posune dál. Mobilní zařízení a platby jimi by měly hrát v budoucnu podobný prim, jako nynější bezkontaktní platby, v nichž je Česko na světové špičce.

Android Pay umožňuje majitelům kreditních, debetních, předplacených nebo byznysových karet využívat jejich chytré telefony s kompatibilním systémem Android ke každodenním nákupům.

Držitelům karet stačí stáhnout aplikaci a nastavit účet. Při placení spotřebitel odemkne svůj smartphone, přidrží jej u platebního terminálu pro bezkontaktní platby a platba je hotová. Obdobné funkce nabízí také konkurenční služba Apple Pay, datum zahájení jejího startu v Česku firma ještě neoznámila.

Jak funguje Android Pay: