OnePlus zve na premiéru nového smartphonu 5T. Za 40 dolarů se může zúčastnit kdokoli

OnePlus je značka proslulá netradičními marketingovými kampaněmi, v minulosti to byl například nepříliš oblíbený nákup zařízení na pozvánky nebo prodej jednoho modelu na vesmírné stanici skrz VR brýle. Nyní se dceřiná firma čínského Oppo chystá uvést nový vlajkový smartphone OnePlus 5T a o originální marketing opět nebude nouze.

Oppo se rozhodlo, že nejskalnější fanoušky značky odmění možností účastnit se přímo premiéry v New Yorku, která proběhne už za pár dní, konkrétně ve čtvrtek 16. listopadu. Přístup na akci může získat kdokoli, kdo zaplatí poměrně rozumné vstupné 40 dolarů a dokáže se na daný termín dopravit do New Yorku. Registrace probíhají zde, počet míst je omezen kapacitou sálu Villain v Brooklynu, kde bude akce probíhat.

V ceně vstupenky je rezervované místo k sezení, taška s reklamními materiály, občerstvení a také možnost si jako první na světě vyzkoušet nový OnePlus 5T. Podle dřívějších spekulací tentokrát zřejmě nepůjde pouze o kosmetickou změnu, jak bývá u verzí označených písmenem T zvykem. OnePlus zřejmě představí zcela nový model s bezrámečkovým displejem.

