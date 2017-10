Operátoři se ohrazují vůči analýze ČTÚ, která volá po regulaci trhu

Všichni tři mobilní operátoři nesouhlasí s výsledky nedávného testu, z něhož vyplynulo, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) bude muset trh regulovat. Podle firem by stačilo, kdyby úřad využíval existující zákonné pravomoci. Výtky operátoři úřadu zaslali v připomínkovém řízení, které skončilo minulý týden.

„Připomínky všech regulovaných subjektů budou transparentně vypořádány. ČTÚ postupuje striktně podle zákona a evropského regulačního rámce,“ reagoval mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Test tří kritérií hodnotil, zda existují překážky na mobilním trhu pro vstup nových subjektů, jestli trh směřuje k účinné hospodářské soutěži a zda je pro jeho fungování dostačující právo hospodářské soutěže.

Výsledky testu kritizoval zřejmě nejvíce Vodafone. Například již u prvního kritéria sice úřadu u všech parametrů vyšlo, že na trhu nejsou překážky pro vstup nových hráčů, použil ale dodatečný parametr „jiné překážky“, v rámci něhož jej pak označil za splněné.

Test podle operátora nezohlednil ani údajné negativní dopady sdílení sítí mezi konkurenčními O2 a T-Mobilem, stejně jako nedostatečnou konkurenci u připojení mobilních vysílačů do páteřních sítí.

„Se závěry ČTÚ nesouhlasíme, protože český mobilní trh směřuje k účinné hospodářské soutěži, což dokazuje například jak dlouhodobý pokles cen, tak množství virtuálních operátorů. Tedy faktory, které v analýze potvrdil sám regulátor. Překvapuje nás, že ČTÚ v hodnocení trhu nezohlednil velmi intenzivní míru infrastrukturní soutěže v ČR,“ uvedla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

ČTÚ podle O2 v analýze upozornil na skutečné příčiny, které trh deformují, tedy šedé operátory, neveřejné nabídky a zaměstnanecké programy. „Je to poprvé, kdy regulátor tento letitý problém veřejně přiznává a zároveň deklaruje, že jej bude řešit. ČTÚ by měl ve spolupráci se sektorem přijmout jasnou metodiku, jakým způsobem eliminovat existenci šedých operátorů a dalších nelegálních subjektů, a tuto metodiku začít co nejdříve reálně naplňovat prostřednictvím svých již existujících zákonných pravomocí,“ podotkla mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

Tuzemský trh přístupu k mobilním službám, který byl předmětem testu tří kritérií, byl Evropskou komisí v roce 2007 vyřazený ze seznamu tzv. relevantních trhů pro dodatečnou regulaci. V současnosti je tato regulace uplatněna v jediném členském státu EU, a to na Kypru, kde měl jeden operátor tržní podíl 65 procent.

ČTÚ loni na jaře tuzemský trh testoval a vyšlo mu, že regulaci nepotřebuje. Letos do testu nově zahrnul vysokorychlostní mobilní sítě LTE a vyšel mu opačný výsledek, než loni. Samotné LTE přitom již regulaci podléhá na základě podmínek aukce kmitočtů pro tuto technologii z roku 2013.