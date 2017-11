Pegasus 4S: I Asus už má smartphone s displejem v poměru stran 18:9

Skoro to vypadá, jakoby se všichni výrobci najednou rozhodli, že smartphony s poměrem stran 18:9 je přesně to, co chtějí koncoví uživatelé. Na trhu tak najdeme již jen hrstku výrobců, kteří s „módním“ poměrem stran ještě nekoketují. A právě jeden z nich, taiwanský Asus, před několika dny „přešel na temnou stranu“ se svou novinkou Pegasus 4S.

Novinka od Asusu má rozměry 153 × 73 × 88, váží 160 gramů a designově se hodně podobá Samsungu Galaxy S8 (recenze zde). Mohou za to zejména úzké rámečky okolo 5,7" displeje, který v již zmiňovaném poměru stran 18:9 vykresluje matici 1 440 × 720 pixelů (rozlišení HD+). Boky a zadní část jsou kovové, čelní strana je kryta 2,5D sklem.

Telefon je postaven na osmijádrovém MediaTeku MT6750T, který má takt 1,5 GHz. Dále budou na výběr dvě paměťové verze, 32GB s 3GB RAM nebo 64GB se 4GB operační pamětí. Zadní strana telefonu je osazena duálním fotoaparátem v konfiguraci 16 + 8 Mpix s přisvětlovací diodou, o něco níže nechybí ani snímač otisků prstů. Nevyměnitelná baterie má mít kapacitu 4 030 mAh.

Produktové video Asusu Zenfone 4 Max:

U novinky s Androidem 7.0 Nougat se počítá i s podporou dvou SIM karet. Do prodeje se smartphone dostane nejprve v Číně, později se má ukázat i na vybraných trzích po celém světě. Mezinárodní varianta by mohla spadat do řady ZenFone Max, a to zejména díky velkokapacitní baterii. Koncová cena by se podle odhadů měla pohybovat okolo 200 - 300 dolarů, tj. v přepočtu mezi 4 400 až 6 600 korunami bez daně.

