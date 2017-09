Pi Charger nabídne skutečné bezdrátové nabíjení. Stačí k němu jen přiblížit telefon

Pod pojmem bezdrátové nabíjení si dnes představíme různé nabíjecí podložky, na které stačí telefony jen položit, načež začne jejich nabíjení přes indukční cívku připojenou k baterii, který je umístěn pod zadním krytem. Na internetu se však nedávno objevil produkt, který mnozí označují jako „průlomový“. Bezdrátová nabíječka totiž zvládne na dálku dobíjet zařízení, která jsou v její blízkosti. Samotný „dotyk“ tedy vyžadován není.

Nabíječka od startupu Pi (trocha invence by neškodila...) nese název Pi Charger, a zhmotňuje v sobě technologie budoucnosti, byť zatím nebyla uvedena do prodeje. V praxi bude stačit telefon položit na stůl poblíž nabíječky. Bezdrátové nabíjení plnou rychlostí funguje až do vzdálenosti 30 cm, s větší dálkou se rychlosti zpomalují. Zaměstnanci startupu demonstrovali i současné nabíjení až čtyř smartphonů najednou, a to bez poklesu rychlosti dobíjení.

Nabíječka využívá standard Qi, který byl adoptován řadou mobilních výrobců. A pokud jej váš telefon nepodporuje, můžete mu pořídit speciální Qi dobíjecí pouzdro. Jakmile je telefon v dosahu nabíječky, „namíří“ na něj nabíječka magnetické pole. Telefon je následně nabíjen i tehdy, pokud s ním v dosahu nabíječky manipulujete. Jinými slovy, jedná se o známou technologii, která byla obohacena o směrování a také o daleko vyšší dobíjecí výkon.

Nemusíte se bát, že by vás nabíječka svým maximálním vysílacím výkonem 20W „ugrilovala“. Výrobce však dodává, že produkt splňuje přísné bezpečnostní standardy úřadu FCC. Cena Pi Chargeru se bude pohybovat okolo 150 dolarů (3 300 Kč), nabíječku si můžete již nyní „rezervovat“, stačí na této webové stránce vyplnit vaši e-mailovou adresu. Prvních 314 zájemců na ní dostane slevu 50 USD. Kdy se však dostane ke koncovým uživatelům, zatím není známo.

Cíle startupu Pi jsou však mnohem vyšší, už v tuto chvíli je společnost v kontaktu s Googlem, Applem a Amazonem za účelem integrace nabíjecí technologie do rychle rostoucího segmentu chytrých bezdrátových reproduktorů (HomePod, Google Home, Amazon Echo). Ty mají být do budoucna „středem“ domácnosti, takže položit k nim telefon na dobití nakonec nemusí být až tak špatný nápad...

Představovací video bezdrátového nabíjení Pi Charging:

Zdroj Picharger