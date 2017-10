Pixel 2: Google má nejlepší fotomobil. A stačí mu na to jeden objektiv

Původní nadpis této zprávy měl být „Samsung Galaxy Note 8 dorovnal iPhone 8 Plus na vrcholu žebříčku DxO Mark pro nejlepší fotomobily“. Ok, pravděpodobně bych vymyslel něco kratšího, ale teď už je všechno jinak, po tiskové konferenci společnosti Google je na vrcholu znovu jméno Pixel, tentokrát jeho druhá generace.

Není to ani týden, co jsme psali, že se na špičku s 94 body protlačil iPhone 8 Plus. Jen o pár dní později v DxO vyzkoušeli Samsung Galaxy Note 8 a udělili mu stejné skóre. Oběma patrně pomohl druhý objektiv s jiným úhlem záběru, což je nesporná výhoda.

...a teď přijde Google Pixel 2 s jedinou čočkou a konkurenty převálcuje o další 4 body. Neuvěřitelné.

V testu fotoaparátu se líbil široký dynamický rozsah, skvělé ostření, schopnost vyvážit bílou i za obtížných světelných podmínek, prokreslenost detailů, intenzita blesku i schopnost rozostřit pozadí portrétu. Slabší stránky jsou občasné defekty obrazu, při zoomování se ztrácí detaily, portrétní režim prý tvoří viditelné artefakty a lepší by mohly být fotky za slabších světelných podmínek.