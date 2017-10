Počet mobilních zákazníků O2 stagnuje. Operátor přesto mírně navýšil čistý zisk

O2 zveřejnilo hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku. Od ledna do září 2017 vygenerovala celá skupina včetně slovenské dcery na tržbách 27,9 miliardy. Provozní zisk (EBITDA) činil 7,8 miliardy korun, firmě se podařilo udržet marži 28 %. Čistý zisk za prvních devět měsíců letošního roku meziročně vzrostl o 2,5 % na 4,1 miliardy korun.

Operátor v komentáři k výsledkům podle očekávání štká nad evropskou regulací roamingu: "Od června do září zákazníci O2, kteří vycestovali v rámci Evropy, provolali dvakrát více minut a spotřebovali sedmkrát více dat než loni. Kvůli tomuto nárůstu musíme strpět vyšší související náklady v celkové výši stovek milionů korun, které musíme platit zahraničním operátorům, a které zároveň nemáme možnost plně naúčtovat do našich výnosů," uvedl finanční ředitel Tomáš Kouřil.

Bez roamingové regulace by výnosy byly podle O2 vyšší pouze o 0,4 p. b., což v absolutních hodnotách činí zhruba 50 milionů korun a rozhodně to není pro firmu nijak likvidační. Náklady na roaming si české O2 recipročně kompenzuje příchozími platbami od zahraničních operátorů, jejichž zákazníci se při cestách do ČR přihlásili do sítě O2. Takto například funguje celá skupina Telefónica, jejímž členem české O2 historicky bylo a s níž nadále udržuje mnoho dohod, mezi jinými i dohodu o připojování k preferovaným roamingovým partnerům v rámci skupiny.

Finanční ukazatele 1-3Q 2017 1-3Q 2016 Meziroční změna Provozní výnosy - mobilní výnosy v ČR - fixní výnosy v ČR - výnosy na Slovensku 27 893 mil. Kč 14 816 mil. Kč 8 006 mil. Kč 5 230 mil. Kč 27 720 mil. Kč 14 319 mil. Kč 8 600 mil. Kč 4 934 mil. Kč +0,6 % +3,5 % -6,9 % +6,0 % Celkové náklady - z toho provozní náklady 20 141 mil. Kč 5 884 mil. Kč 19 926 mil. Kč 5 702 mil. Kč +1,1 %

+3,2 % EBITDA 7 804 mil. Kč 7 855 mil. Kč -0,6 % EBITDA marže 28,0 % 28,3 % - 0,3 p. b. Čistý zisk 4 114 mil. Kč 4 012 mil. Kč +2,5 %

Počet zákazníků mobilních služeb meziročně poklesl jen nepatrně o malé jednotky tisíc na 4,917 milionu a operátor tak zůstává českou mobilní dvojkou. Opět se zvýšil podíl zákazníků paušálních (postpaidových) služeb a dosahuje už téměř 69 %.

Počet zákazníků, kteří využívají internet v mobilu, vzrostl o 29,2 % na 2 246 tisíc. Celkem 61 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie smartphonů, 42 % podporuje technologii 4G LTE. Z těch, kteří vlastní chytrý LTE telefon, má více než 80 % také vyměněnou SIM kartu za novou, která tuto technologii podporuje.

Počet zákazníků mobilních služeb 30. 9. 2017 30. 9. 2016 Meziroční změna Relativní Absolutní Tarifní zákazníci 3 383 tis. 3 330 tis. +1,6 % + 53 tis. Zákazníci s předplacenou kartou 1 534 tis. 1 591 tis. -3,6 % - 57 tis. Celkem 4 917 tis. 4 921 tis. -0,1 % - 4 tis. Průměrný výnos na zákazníka (ARPU) 292 Kč 288 Kč + 1,3 %



Počet zákazníků využívajících fixní služby 30. 9. 2017 30. 9. 2016 Meziroční změna Relativní Absolutní O 2 TV (IPTV a OTT) 230 tis. 220 tis. +4,5 % +10 tis. xDSL 742 tis. 774 tis. -4,2 % -32 tis. VDSL 528 tis. 477 tis. +10,6 % +51 tis. Pevné hlasové linky 635 tis. 727 tis. -12,6 % -92 tis.

