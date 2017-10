Začátkem října představil Google společně s Pixely 2 i sluchátka Pixel Buds. Jedná s Bluetooth handsfree, které se po otevření pouzdra (s integrovaným akumulátorem a nabíječkou) automaticky spárovat s telefonem. Protože Pixel Buds mají i mikrofon, můžete je využít i k mnohem užitečnějším činnostem, než jen pro „pasivní“ poslech hudby. Třeba k obousměrným překladům mluveného slova v reálném čase.

Google na tiskové konferenci ukázal, jak překlady fungují v praxi. Nasazené Pixel Buds nahrávaly po stisknutí náušníku hlas ve švédštině, který následně Google Translator v Pixelu 2 přeložil a přečetl hlasovou syntézou z reproduktoru. Telefon následně nahrál odpověď druhé osoby v angličtině, přeložil ji, a po překladu směřoval hlasovou syntézu ve švédštině zpět do sluchátek. Vypadá to docela zajímavě, co říkáte?

Překlad ze švédštiny do angličtiny pomocí Pixel Buds:

Pro takový překlad je třeba mít Pixel Buds a smartphone řady Pixel. Překlady v současné době fungují u 40 světových jazyků, mezi kterými nechybí ani čeština.