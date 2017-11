Pokémon Go končí s testováním EX Raidů. Poradíme, jak získat pokémona MewTwo

Dva a půl měsíce trvalo testování Exkluzivních raidů ve hře Pokémon Go, než se dnešním dnem plnohodnotně dostaly do hry. V průběhu testování došlo na jejich přejmenování na EX Raidy, a to proto, že popisek „exkluzivní“ budil dojem, že se k raidům mohla dostat jen určitá skupina hráčů. A tomu tak skutečně bylo, ovšem v rámci testování, u něhož si vydavatel hry Pokémon Go zkoušel různé herní varianty a zval k EX Raidům různé skladby hráčů. Testovací období nyní skončilo a Niantic uvedl jasné podmínky k tomu, abyste dostali EX Raid Pass.

EX Raidy se budou nově odehrávat nejčastěji v gymech, které jsou umístěny v parcích a sponzorovaných lokacích. Parky jsou v herních mapách často vyznačeny tmavě zelenou, sponozorované lokace se u nás týkají pouze obchodních center v Praze na Černém Mostě a na Chodově. Přednostně budou k EX raidům s pokémonem MewTwo zváni ti, kteří mají za sebou větší počty raidů a také ti, kteří mají u daných gym vyšší úrovně medailí, např. stříbrnou nebo zlatou.

Čas konání EX Raidů bude nově odpovídat populárním časům, kdy se na běžné raidy u gym schází nejvíce hráčů. Pokud bude EX Raid zrušen, hráči dostanou in-game notifikace a „odškodné“ v podobě stardustu a Premium Raid Passů. Za každý raid na úrovních 1 - 5 nyní vždy dostanete minimální počet zlatných malin, potiony v rámci odměn mají být vztaženy k úrovni hráče. U raidů od úrovně 3 a výše pak byla zvýšena pravděpodobnost zisku TM itemů pro úpravy útoků.

Změny byly vydány u příležitosti nové verze hry s nutnými úpravami a opravami. Aplikace pro Android přešla na verzi 0.83.1, verze pro iOS má číselné označení 1.53.2. Aktualizace hry by měla být na obou platformách postupně zpřístupněna během několika následujících dní.

Představení Pokémon Go Travel Global Challenge:

Zdroj Pokemongolive