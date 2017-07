Pokémon Go Safari Zone: mega-event s pokémony se uskuteční 5. srpna v Praze

Vydavatel hry Pokémon Go, společnost Niantic, oznámila detaily k americkému Pokémon Go Festu, který zřejmě ovlivní hráče po celém světě. První mega-event Pokémon Go startuje v sobotu 22. července od 10:00 CDT (17:00 hod našeho času) a potrvá do 19:00 CDT, tj. do neděle 23. července do dvou hodin ráno našeho času.



Plakát vztažení k akci Pokémon Go Fest, která se bude konat 22. července v americkém Chicagu

Akce má nastaveny tři fáze, při jejichž splnění budou ovlivnění hráči po celém světě. V rámci třech herních „oken“ budou hráči v chicagském Grant Parku získávat medaile za odchyt šesti specifických druhů pokémonů. K těm se vztahují bonusy k získání candy, zkušeností, stardustu, k rychlejšímu získávání kilometrů u vajec, bonusu při chození s buddy pokémonem a ke zvýšením náhodných setkání s pokémony v terénu.

V případě zisku bronzových medailí (tj. hráčům v USA se nebude moc dařit) budou bonusy pro celý svět platit 24 hodin, u stříbrných medailí bude doba trvání celé dva dny. A pokud hráči v USA získají zlaté medaile, odemknou si „Mysterious Challenge“. A podle zákulisních zdrojů by se mohlo jednat o odchyt blíže neurčeného legendárního pokémona. A pokud hráči v USA zvládnou i tuto „challenge“, odemknou i blíže neurčené bonusy pro celý svět.

Pro Evropu je částečnou útěchou oznámení nových eventů „Safari Zone“, které se uskuteční v nákupních centrech uskupení Unibail-Rodamco. A to se týká i České republiky, kde se event uskuteční 5. srpna v pražském OC Černý Most. Zde mají být k dispozici raidy speciálních pokémonů, které běžně v terénu neuvidíte, a bude zde možnost odchytu některých pokémonů, kteří se až dosud Evropě vyhýbali. Bude se zřejmě jednat o některé z regionálních pokémonů:

Corsola (běžný výskyt v tropickém pásmu u vodních toků a u moře)

Tauros (Severní Amerika)

Heracross (Latinská Amerika, jižní Florida a Texas)

Farfetch'd (Asie)

Kangaskhan (Austrálie)



Lákací grafika k Pokémon Go Safari Zone. Kangaskhan (úplně vlevo) se v Evropě objeví vůbec poprvé

Datum startu Safari Zone eventu v Praze zatím není známo, je však pravděpodobné, že se brzy dozvíme podrobnější detaily.

