Pokémon Go slaví Halloween. Ve hře se ukáže první pětice pokémonů 3. generace

Ve hře Pokémon Go se odehraje další herní event, tentokrát zaměřený na motivy Halloweenu. A co je podstatné, v průběhu konání herní události se v terénu objeví první pokémoni třetí generace. Jedná se o pokémony-duchy Sableye, Banette, Shuppet a Dusclops. K nim můžeme připočíst i některé „tematické“ pokémony stávajících dvou generací.

Halloween event v Pokémon Go bude spuštěn v pátek 20. října ve 21:00 hod středoevropského času a potrvá až do 2. listopadu do desáté hodiny večerní. V terénu bude možné spatřit i pokémona Pikachu se špičatým kloboukem, v jeho průběhu navíc za každou herní akci dostanete dvojnásobný počet candy. I buddy pokémon bude candy získávat dvakrát rychleji, vašemu hernímu avatarovi zase můžete na hlavu posadit „strašidelnou “čepici Mimikyu.

V obchodu budou k dispozici i speciální boxy, v nichž najdete kombinace Raid Passů a Super inkubátorů. Zbytek pokémonů třetí generace se ve hře objeví začátkem prosince.