Pokémon Go slaví rovnodennost. Herní event zaměřený na stardust potrvá 10 dní

Do hry Pokémon Go se brzy dostane další herní event, tentokrát na téma blížící se rovnodennosti. Herní událost bude trvat přesně deset dní, a to od pátku 22. září do pondělí 2. října. Čas a konec herního eventu nastane vždy ve 22:00 hod středoevropského času.

V průběhu herní akce se můžete těšit na dvojnásobný zisk stardustu, a to při odchytu pokémonů i při klubání vajec. Samotný stardust je přitom důležitou surovinou při vylepšování síly pokémonů, a po nedávné změně soubojového systému je také surovinou často postrádanou. V terénu budou hráči moci získat speciální 2km vejce, ze kterých se budou klubat pokémoni Mareep, Larvitar, Chancey a další.

V herním obchodu se objeví i speciální boxy, které budou obsahovat Lucky eggs, Lure moduly a také nové inkubátory, které se klubou 1,5× rychlostí. Pokud v průběhu eventu odlovíte úplně nového pokémona, dostanete za něj trojnásobek herních zkušeností. Nejvíce možnosti budete mít začátkem října, kdy stávajícího legendárního Enteie v Evropě nahradí jeden z dvojice Suicune, Raikou.

Video představující vstup legendárních pokémonů do Pokémon Go:

Zdroj Pokemongolive