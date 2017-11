Pokémon Go Travel: celosvětová výzva v chytání pokémonů s herními bonusy

Mobilní hra Pokémon Go dnes spustila celosvětový event s názvem Pokémon Go Travel Global Challenge. Jeho cílem je prostřednictvím známých Pokémon Go YouTuberů zapojit více hráčů do hry, a pokud se to podaří, na celém světě dojde k odemknutí až tří úrovní bonusů.

Jakmile od dnešního dne dojde k překonání mety 500 milionů chycených pokémonů po celém světě, bude aktivován bonus dvojnásobku zkušeností, šestihodinové Lure Modules a také se objeví nové spawn pointy s pokémony. Pokud bude překonána meta 1,5 miliardy odchytů, k dříve uvedeným bonusům se přidá i dvojnásobek stardustu z každé herní činnosti (chycení, klubání vajec, krmení, apod.).

V případě 3 miliard chycených pokémonů se k bonusům přidá i celosvětová dostupnost regionálního pokémona Farfetch'd, který je jinak dostupný pouze na Taiwanu a Macau, v Hong Kongu a také v Japonsku. Tento pokémon by měl být k dispozici po celém světě po dobu 48 hodin od odemknutí. Veškeré zbývající bonusy, pokud se zpřístupní, budou platit až do 1. prosince do 22:00 hod. středoevropského času.

Představení Pokémon Go Travel Global Challenge:

Zdroj Pokemongolive