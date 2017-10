Pokémon Go vyrukuje na Halloween se třetí generací. Hra má ale spoustu chyb

Mobilní hit loňského roku, Pokémon Go, sice stále pokračuje, ovšem v posledních týdnech jej sráží dolů nepovedené aktualizace. Téměř každá aktualizace, která opravuje chyby, totiž do hry vnese nové a poměrně zásadní nedostatky, které musí být hned v dalším updatu opraveny. Skoro to vypadá, jako by Niantic nové verze hry vůbec netestoval a jen je vypustil mezi hráče, od kterých na Redditu sbírá zpětnou vazbu...

Problematický update před několika dny zažila platforma iOS, protože při startu hry byla vynucena aktualizace, pokud jste se ale přesunuli do AppStoru, žádný update zde k dispozici nebyl. Niantic tak musel předchozí verzi hry vrátit zpět. Zhruba od té doby dostává spousta hráčů z pokéstopů jen dvě herní položky namísto tří. U Android updatů proběhla také celá řada oprav, u předposlední verze hry bylo házení pokébalem tak zpomalené, že hra nešla vůbec hrát. Jen v neděli 15. října vydal Niantic dvě aktualizace hry, a to už o něčem svědčí...

Z nového instalačního APK balíčku pro Android však komunita vydolovala velmi důležité informace. Ve hře Pokémon Go se po roce znovu objeví Halloweenský event, v němž budou tentokrát hrát stěžejní roli noví pokémoni třetí generace. Ti se objevují na budoucím loading screenu aplikace i v propagační grafice na AppStoru. Ve hře jsou již zvuky nových pokémonů, takže se čeká už jen na poslední update, který do hry přinese i 3D modely nových pokémonů. Pokémonní mánie se tak brzy „restartuje“.

Loňský Halloween event trval od 26. října do 1. listopadu:

Očekává se však, že Niantic do hry uvolní jen několik nových pokémonů a zbytek si schová na následující měsíce. Protože do hry letos nepřibyly žádné výraznější updaty, jsou nové řady pokémonů často tím jediným, čím může Niantic dočasně zvednout zájem o hru. Nestojí ho to však téměř žádné zdroje, hráčská komunita navíc stále čeká na dva slibované velké updaty. Pokud k tomu připočteme kontroverzní EX Raidy, o kterých už není téměř tři týdny slyšet, dostává se hra postupně od desíti k pěti...