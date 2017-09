Pokémon Playhouse: „franšíza“ se rozrůstá o hru pro předškoláky

Pokémoni v mobilu, to nejsou jen hry Pokémon Go nebo Pokémon Duel, ale nově také Pokémon Playhouse. „Franšíza“ se rozrostla o hru, která potěší zejména děti ve věku tří až pěti let, kteří v ní nebudou muset nijak zvlášť přemýšlet. Čím více si budou s pokémony v „domě snů“ hrát, tím rychleji se budou klubat vejce, z nichž se vylíhnou úplně nové druhy.

V rámci hry tak můžete vybarvovat pokémony, skládat puzzle, krmit pokémony požadovanými plody ovoce, skládat skladby, apod. Za všechny herní činnosti dostávají děti energii, která se promítne v postupném klubání vajec s novými druhy. Ty si můžete následně souhrnně prohlížet v samostatné nabídce. Hra Pokémon Playhouse je k dispozici zdarma, bez reklam, a to pro Android a iOS.

Nová hra z univerza pokémonů - Pokémon Playhouse: