Pokémonní mánie stále trvá. Safari Zone v Praze v sobotu zaplavily stovky hráčů

V sobotu se v Praze uskutečnil event hry Pokémon Go s podtitulem Safari Zone. Tato herní akce se měla původně odehrát již začátkem srpna, ovšem v reakci na zpackaný Pokémon Go Fest v USA byla akce odložena na 7. října. První vlna registrací na akci proběhla 28. září, následně se objevily ještě dvě menší registrační vlny, takže bylo již dopředu jasné, že OC Černý Most bude v den konání Safari Zone bude doslova praskat ve švech...

V obchodním centru se na registraci stály fronty již před osmou hodinou ranní. Jakmile došlo k ověření vašeho registračního QR kódu po předložení občanky nebo pasu, dostali jste tašku, ve které se ukrýval další QR kód. Po otočení speciální pokéstop jste byli následně vyžádáni k načtení tohoto QR kódu, popř. k zadání jeho písemné formy do zadávacího pole (pro ty, kterým skener nefungoval). Následně jste dostali medaili za účast na akci, a v centru se jako „lusknutím prstu“ začali objevovat vzácní pokémoni.

Zpočátku byl v OC Černý Most problém s konektivitou. Místní Wi-Fi byla nepoužitelná, a zapotili se i mobilní operátoři. Nejlépe fungovaly sítě Vodafonu, nejhůře s odezvou na tom byla síť O2. V první hodině byl také problém se servery Nainticu, protože otočení pokéstopů v 9 z 10ti případů nefungovalo. Ten, kdo si do centra nepřinesl dostatečnou zásobu pokéballů, neměl v prvních hodinách téměř vůbec šanci něco chytit.

Horší odezvu hry někteří využili k raidům v gymech, které byly od obchodního centra poměrně blízko. Niantic zde totiž spustil rychlé event raidy (15 minut klubání, 15 minut šanci na raid) v nichž se objevil legendární pokémon Lugia. V Kodani se ve stejnou dobu odehrávaly raidy pokémona Articuno. Oba tito pokémoni přitom ze hry již před pár týdny zmizeli.

Později se situace výrazně zlepšila, takže jste si mohli odchytit stovky pokémonů Larvitar, Chancey, Mareep, Machop, Porygon, Kangaskhan, Unown (písmena S,A,F,R,I) a také základních pokémonů první i druhé generace včetně jejich evolucí. V rámci obchodního centra byly umístěny tři odpočinkové zóny (jedna pro každý tým), zásuvky u zbylých laviček v centru pak byly výhradně v obležení hráčů Pokémon Go.

Všichni hráči hleděli do displejů svých smartphonů a protože jich v centru bylo několik stovek, často do sebe nechtěni naráželi. U pokéstopů téměř nebylo k hnutí, z čehož byli zmateni i běžní zákazníci nákupního centra, kteří netušili, co se zde děje. Akce Safari Zone byla ukončena po sedmé hodině večerní, ovšem zkrátka nepřišli ani ti, kteří se do OC Černý Most nedostali. Vzácní pokémoni se, v menší míře, objevovali po celé Praze.

Ve hře Pokémon Go se i nadále vyskytují legendární pokémoni: