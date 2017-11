Porušuje Vodafone Pass a T-Mobile StreamOn síťovou neutralitu? ČTU služby zkoumá

Wikipedia říká, že síťová neutralita je princip rovnoprávnosti přenášených dat po internetu. Zabraňuje poskytovatelům internetu zvýhodňování nebo naopak zpomalování či blokování přístupu na vybrané internetové stránky nebo k vybranému obsahu. Pravidla síťové neutrality jsou ukotvená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 a pro operátory jsou závazná.

Můžete se nám divit, že nám po představení balíčků Vodafone Pass a T-Mobile StreamOn před očima rozsvítil velký otazník? Selským rozum říká, že operátoři zvýhodňují vybrané služby, a tedy porušují síťovou neutralitu. Operátoři tvrdí, že právní stránku věci mají podchycenou a síťovou neutralitu neporušují. Takže?

Takže jsme se zeptali na ČTÚ. „Mohu potvrdit, že se zabýváme na podzim představenými balíčky, právě ve vztahu k podmínkám síťové neutrality. Na hodnocení však je ještě brzy,“ říká Martin Drtina, tiskový mluvčí Českého telekomunikačního úřadu.

Ale pozor. To, že se úřad službou zabývá, neznamená, že už ve věci zahájil správní řízení. Spíše to berme tak, že ČTÚ zkoumá všechny nové služby, které se na trhu objeví a v případě Vodafone Pass a T-Mobile StreamOn to zatím není nic víc.

Balíčky Pass jsou v nabídce i v jiných zemích, kde Vodafone působí a jistě ani tam neunikly pozornosti tamních autorit. Takže v rámci EU není ČTÚ ve svém zájmu o vztah nových služeb k síťové neutralitě sám. Teď však nezbývá, než čekat na další postup.

Aktualizováno: Na ČTÚ byl podán podnět na prošetření konfliktu nových služeb se síťovou neutralitu. Celá věc se tedy posouvá do formální roviny, teď už se úřad musí problémem zabývat a vyjádřit se k němu.



Chcete před spuštěním každého videa přemýšlet, jestli se vám budou data počítat do balíčku Pass/StreamOn, nebo do běžného FUP?

Tolik tedy formální/legislativní stránka věci. Teď se pojďme zamyslet nad tím, jestli takovou službu vlastně vůbec chceme, jestli je pro nás výhodná...