Před 10 lety Nokia, Microsoft a Symbian hrubě podcenili nově vznikající Android

Přesně před 10 lety byl skutečný a mobilní svět úplně někde jinde, než dnes. V USA začala světová ekonomická krize, kterou spustily pády několika amerických hypotečních bank. Nejsou to žádné milníky, ovšem jen pro uvedení do kontextu - Česko vstoupilo do Schengenského prostoru, Šimon Perez se ujal funkce izraelského prezidenta a J.K. Rowlingová dopsala sedmý díl Harryho Pottera s podtitulem Relikvie Smrti...

V amerických kinech debutoval celovečerní film Simpsonovi ve filmu, Tesla dělala první krůčky v automobilovém průmyslu se svým Roadsterem a Steve Jobs světu ukázal první iPhone. Rok 2007 však znamenal i start mobilního operačního systému Android pod hlavičkou Open Handset Alliance, který byl na hony vzdálen tomu, co nabízeli stávající mobilní „molochové“ jako Nokia, Motorola nebo BlackBerry.

Před deseti lety vznikl Android, a nikdo z dřívějších lídrů trhu nečekal, že se vůbec nějak výrazně prosadí...

O výsluní v mobilním světě se před deseti lety dělil Microsoft s Windows Mobile zařízeními, Nokia, Symbian a postupně rostoucí Apple. Jistě, tehdy nikdo nemohl tušit, co se z Androidu nakonec stane. Vyjádření všech zainteresovaných stran však znějí z dnešního pohledu dost úsměvně. Mezi řádky můžeme číst, že hodně podceňovaný Android bude zřejmě jen minoritní platformou, která nemá šanci na větší úspěch. Toto byla vyjádření jednotlivých výrobců, resp. platforem, na Android OS:

Nokia: „Nevidíme jej jako nějakou hrozbu.“

Microsoft: „Vypadá to, že Google chce dát dohromady celou spoustu lidí, aby dal dohromady telefon, a to je něco, co už děláme více než pět let. Nechápu, jaký vliv tím chtějí získat.“ - Scott Horn, Microsoft Windows Mobile team

Symbian: „Pokud by se Google do této oblasti nezapojil, mobilní průmysl by jen zíval a otáčel se ze strany na stranu. Bere jej vážně, ovšem my jsme jediní se skutečnými telefony, skutečnými telefonními platformami a s financemi, které jsme po letech získali.“ - John Forsight ze Symbianu

Symbian UIQ: „Všeobecně je to pro celý mobilní průmysl určitý přínos.“

Apple: „Máme s Googlem velmi dobré vztahy, a toto (Android OS) na tom nic nemění.“

Android letos slaví desetileté výročí, v začátcích byla platforma hodně podceňována:

Zdroj Engadget (říjen 2007) via Phonearena