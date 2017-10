Příběh dne: Pustil dceru do firmy. Ukázala iPhone X a otce ze dne na den vyhodili

V americké centrále Apple došlo k tak výraznému narušení bezpečnosti informací, že se „příběh“ okolo iPhonu X dostal na stránky většiny světových mobilních webů. A co se vlastně stalo? Pro veřejnost „neznámá“ blogerka dostala prostřednictvím otce, zaměstnance Applu, povolení natáčet v centrále Applu. Video však umístila na YouTube a díky tomu nabraly věci rychlý spád. Její otec byl z Applu vyhozen a navíc bude zcela jistě platit tučnou pokutu.

Doposud neznámou blogerkou je jistá Brooke Amelia Peterson, která na svém YouTube kanálu publikovala video, které se stalo „virálním“ hned za několik hodin. Apple nařídil video okamžitě odstranit, a to proto, že je před zahájením prodeje telefonu stanovené naprosté informační embargo. Brooke sice video odstranila, ovšem co na internet jednou dáte, to tam i navždy zůstane. Apple následně jejího otce vyhodil, a zřejmě jej bude soudit za únik informací.

Na videu se mimo iPhonu X ukázaly i vnitřní prostory firmy v Cupertinu, na samotném iPhonu X byl vylepen speciální QR štítek a v poznámkách byly ukázány některé názvy, které mohly patřit budoucím projektům od Applu. Jak na svém dalším videu blogerka vysvětlila, netušila, že zveřejněním videa na YouTube poruší jakákoliv ustanovení. Závěrem dodala, že její otec přebírá za celou událost veškerou odpovědnost na sebe.

Inkriminované hands-on video iPhonu X, které stále koluje po internetu:

(původní zdroj: YouTube kanál Brooke Amelia Peterson)